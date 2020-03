Coronavirus: sospese le udienze del Tribunale vaticano (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Queste disposizioni, già adottate in Italia - precisa il comunicato della Sala Stampa della Santa Sede – non riguardano dunque le attività di indagine e più in generale antecedenti al dibattimento", né "quei procedimenti che necessitino comunque di essere trattati per ragioni di urgenza". (Rer)