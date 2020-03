Brasile: coronavirus, stato di Rio de Janeiro registra la seconda morte per covid-19 (2)

- Nella serata di ieri, 18 marzo, i dipartimenti della salute dei 17 stati brasiliani dove si registrano casi di coronavirus hanno divulgato il bilancio aggiornato dei contagi registrati sul proprio territorio. Sommando i dati il numero complessivo di contagi è salito a 520. Il bilancio presentato poco prima dal ministero della Salute riporta invece 428 casi di contagio registrati. L'incongruenza tra i due elenchi è data dal fatto che, come riferito dal ministero, a causa del cambio di protocollo nel sistema di rilevazione dei contagi da coronavirus da parte di alcuni stati, i dati ufficiali rilasciati dalle autorità sanitarie nazionali potrebbero essere in conflitto con i dati dei dipartimenti della Salute statali. La maggior parte dei casi, 240 (240 per il ministero), sono stati registrati nello stato di San Paolo, dove sono state registrate almeno quattro morti a causa del contagio. (segue) (Brb)