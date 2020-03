Brasile: coronavirus, stato di Rio de Janeiro registra la seconda morte per covid-19 (3)

- Il Brasile, dove è stato confermato il primo caso nella regione, si conferma ad oggi il paese più colpito. Il governo brasiliano ha pubblicato un'ordinanza nella quale dispone la chiusura di tutte le frontiere terrestri del paese come misura di contenimento della pandemia di coronavirus. La misura si applica solo agli stranieri, i cittadini brasiliani che si trovano nei paesi confinanti potranno continuare ad entrare nel proprio paese in qualsiasi momento. L'ordinanza afferma che si tratta di una misura temporanea ma non specifica per quanto tempo rimarranno chiusi i confini. Il governo riferisce di avere disposto la misura dopo la "raccomandazione tecnica dell'Agenzia di vigilanza sanitaria (Anvisa)" giustificata da "motivi di salute legati ai rischi di contaminazione e diffusione" del coronavirus. (segue) (Brb)