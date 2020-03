Brasile: coronavirus, stato di Rio de Janeiro registra la seconda morte per covid-19 (4)

- Merci e funzionari di organizzazioni umanitarie potranno continuare ad entrare nel paese per svolgere le proprie attività. La misura si applica all'ingresso di stranieri da Argentina, Bolivia, Colombia, Guyana, Guyana francese, Paraguay, Perù. Nel caso del Venezuela, il Brasile aveva già determinato la chiusura del confine ieri, 18 marzo. Finora il Brasile non aveva adottato alcuna misura restrittiva, limitandosi a raccomandare ai cittadini in arrivo in Brasile un periodo di isolamento. (Brb)