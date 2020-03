Coronavirus: Locatelli (Lega), emendamenti al Cura Italia per case di riposo a rischio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata della Lega Alessandra Locatelli, ex ministro della Famiglia nel governo Conte I, annuncia emendamenti da parte del suo partito al decreto Cura Italia a sostegno di Rsa (Residenze sanitarie assistenziali, ndr) e case di riposo che rischiano il collasso. "Le case di riposo e le comunità per anziani e disabili rischiano di trasformarsi in trappole mortali dove il coronavirus miete vittime su vittime - sottolinea la parlamentare in una nota -. Non possiamo permettere che nuovi focolai in queste strutture si propaghino portando con sé solamente altri decessi tra anziani e i disabili, già per loro natura più vulnerabili al contagio". Le Rsa e le strutture per anziani e disabili, continua Locatelli, "stanno gestendo situazioni complesse e serve immediatamente uno sforzo in termini di orientamento e presa a carico del problema. La Lega presenterà emendamenti al Cura Italia, per chiedere al governo di prendere coscienza del grave problema che sta per esplodere e prevedere un riconoscimento concreto a chi sta mettendo sul campo il proprio lavoro prezioso per far sì che l'emergenza non porti al collasso. Strutture e operatori stanno mettendo in campo ogni sforzo per riuscire a gestire una situazione davvero complessa. Ma - conclude - non possono essere lasciati soli in questa sfida. La tutela della vita e della salute passa anche attraverso il personale che opera nelle strutture e si trova ad affrontare sfide sproporzionate rispetto agli spazi, alle strumentazioni e alle competenze".(Com)