Coronavirus: Foroni, 72-96 per allestire ospedale da campo in Fiera Bergamo

- In merito al progetto dell’ospedale da campo alla Fiera di Bergamo “da qui a qualche ora si darà inizio esecuzione di questo ospedale. I rappresentati degli alpini e della Protezione civile dicono che nell’arco di 72-96 ore le tendo-strutture saranno montate. Sono persone che hanno già una visione chiara e sono pronte a lavorare giorno e notte per arrivare a definizione di questa struttura”. Lo ha detto l’assessore di Regione Lombardia al Territorio e alla Protezione civile, Pietro Foroni, nel consueto appuntamento in streaming da Palazzo Lombardia per fare il punto sull’emergenza Coronavirus. (Rem)