Sanità: Rampelli (Fd'I), su Forlanini da opposizioni spirito collaborativo mentre Regione Lazio cerca scontro

- Fabio Rampelli, vicepresidente della Camera e deputato di Fd'I, in una nota dichiara: "Sinceramente non capisco l'ostinazione con la quale la Regione Lazio, stavolta per bocca dell'assessore Alessio D'Amato, in una fase di pre emergenza, con l'opposizione animata da spirito collaborativo e costruttivo (non solo alla Pisana e nel Parlamento nazionale, ma anche nella ricerca diretta di Dispositivi di protezione individuale, nella autotassazione e nella raccolta fondi da destinare alle strutture sanitarie) continui a cercare lo scontro, in particolare favorendo i suoi amici della sanità privata e scartando due proposte di valenza squisitamente pubblica avanzate da noi nei giorni scorsi". "La prima - spiega l'esponente di Fratelli d'Italia - riguarda la realizzazione di un ospedale temporaneo in due padiglioni dell'ex Fiera di Roma per 450 posti di terapia intensiva e sub intensiva per tamponare la seconda fase del contagio coronavirus, sul modello di quanto sta facendo Milano; la seconda propone la riapertura del Forlanini, non per metterci le terapie intensive, cosa probabilmente incompatibile per i tempi di cantiere richiesti, ma per realizzarvi unitamente con l'adiacente Spallanzani, un polo per la ricerca, la cura, la riabilitazione per malattie infettive, ben sapendo che su questo fronte la domanda sarà sempre in crescita anche a causa della più rapida circolazione di uomini e merci nel mercato globale. Un progetto su cui iniziare a lavorare ora per avere operatività tra 6-8 mesi. Da chi ha ruoli di governo in questa fase ci si attende dichiarazioni responsabili, a maggior ragione perché dietro queste proposte non c'è solo uno schieramento politico, ma una buona fetta del mondo scientifico e professionale. Mentre medici, infermieri, operatori sanitari, tecnici, amministrativi, forze dell'ordine stanno lavorando nella drammatica assenza di mere mascherine protettive a causa di una clamorosa incapacità di chi governa a proteggere chi deve stare in trincea, ci si diletta in posizioni superficiali, provocatorie e offensive che sinceramente ci si dovrebbero risparmiare". (Com)