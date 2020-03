Coronavirus: dipendenti Cotral lanciano raccolta fondi per ospedale Spallanzani

- I dipendenti dell'azienda regionale del trasporto pubblico nel Lazio hanno avviato una campagna di donazione per l’ospedale Spallanzani. Lo riferisce la stessa azienda in un tweet in cui si legge: "C'è bisogno dell'aiuto di tutti". (Rer)