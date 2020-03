Coronavirus: Foroni, ospedale militare Crema attivo da sabato

- L’ospedale militare di Crema “potrà essere già attivo da dopodomani, sabato 21 marzo, ed è già previsto l’arrivo di medici cubani, che hanno avuto grande esperienza con il virus Ebola. Come Protezione civile lombarda stiamo organizzando il loro trasporto”. Lo ha detto l’assessore di Regione Lombardia al Territorio e alla Protezione civile, Pietro Foroni, nel consueto appuntamento in streaming da Palazzo Lombardia per fare il punto sull’emergenza Coronavirus. “Questo presidio partirà anche qualora per motivi burocratici dovesse ritardarsi di qualche ora o di un giorno l’arrivo dei medici nazionalità cubana”, ha chiarito Foroni. (Rem)