Coronavirus: Zaghis (Ama), tutela massima lavoratori

- In una nota stampa l'amministratore Unico di Ama Stefano Zaghis dichiara: "Stiamo mettendo in campo il massimo sforzo in totale sinergia con Roma Capitale e nel pieno rispetto delle prescrizioni disposte dalle autorità nazionali. Tutte le misure possibili di protezione e tutela dei lavoratori sono state tempestivamente attivate e vengono costantemente adeguate in ragione dell'evolversi della situazione".(Com)