Coronavirus: Borrelli, per ragazzi che rientrano da Erasmus possibilità tornare a domicilio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i ragazzi che rientrano dall'Erasmus "sarà consentito lo spostamento sul territorio nazionale e potranno essere presi all'aeroporto Fiumicino da un familiare per poi recarsi presso il domicilio per il periodo di isolamento". Lo ha annunciato il capo dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, nel corso del bollettino delle ore 18 sulla diffusione del coronavirus in Italia.(Rin)