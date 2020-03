Albania: coronavirus, rinviata fino al 3 aprile la riapertura di scuole e università

- Il governo albanese ha deciso di rinviare fino al prossimo 3 aprile la riapertura delle scuole e delle università inizialmente prevista fino alla fine di questa settimana. Lo ha reso noto il ministro della Sanità Ogerta Manastirliu, pubblicando anche l'ordine da lei firmato. L'Albania ha adottato rigide misure per far fronte alla pandemia del coronavirus, imponendo il divieto di circolazione per gli automezzi in tutto il paese, e anche per i pedoni, quasi durante l'intera giornata ad eccezione di due fasce orarie, dalle ore 06.00 allo 10.00 e poi nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle 18.00. Fino ad ora in Albania sono stati confermati 64 casi di Covid-19, con due persone decedute. Solo oggi sono stati confermati altri nuovi 5 casi, fra cui tre cittadini italiani, ricoverati all'ospedale per le malattie infettive di Tirana. (Alt)