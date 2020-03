Coronavirus: Pd Campidoglio, vergognosi furti in farmacie, assicurare sciacalli a giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riprovevoli gli episodi di furti nelle farmacie di Roma. È quanto si legge in un tweet del gruppo Pd capitolino. "Siamo vicini a chi rischia la vita per la salute di tante persone. Confidiamo nelle forze dell'ordine affinché questi sciacalli siano assicurati alla giustizia. Solidarietà ai farmacisti impegnati per combattere il covid-19". (Com)