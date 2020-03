Coronavirus: Gallera, 2171 casi in più, 1006 ricoverati in terapia intensiva, 2168 decessi

- "Anche oggi i dati sono in crescita: i casi positivi sono 19884, 2171 in più rispetto a ieri, i pazienti ricoverati sono 7387, 182 in più rispetto a ieri, e il numero dei pazienti in terapia intensiva è arrivato a 1006, con una crescita di 82 persone. Abbiamo ad oggi 1250 posti totali in terapia intensiva quindi speriamo che questo afflusso di respiratori continui in questi giorni perché si sta raggiungendo la capacità massima". Lo ha dichiarato l'assessore regionale al Welfare, Giulio Gallera, durante il collegamento da Palazzo Lombardia sull'emergenza Coronavirus. "I decessi crescono, sono arrivati a 2168 persone". (Rem)