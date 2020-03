Coronavirus: Villani (Sip), circa 300 bambini positivi in Italia, ma né decessi, né casi gravi

- I bambini positivi al coronavirus in tutta Italia "sono circa 300" e tuttavia "non esistono fatalità, né casi gravi nei bambini". Lo ha detto il professor Alberto Villani, presidente della Sip, Società italiana di pediatra nel corso del bollettino della Protezione civile sull'emergenza epidemiologica. "Questo deve rasserenare moltissimo i genitori e i nonni impegnati nella gestione quotidiana dei bambini - ha aggiunto -. Non è un problema pediatrico. Se un bambino presenta dei sintomi consigliamo di interpellare il pediatra e stabilire con lui il da farsi. Il coronavirus di per sé non rappresenta un problema per i bambini". (Rer)