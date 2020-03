Coronavirus: Atac a fine marzo avrà perso 57,5 milioni tra mancati ricavi e spese vive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quando è iniziata l'emergenza sanitaria, in media, Atac, azienda capitolina per il trasporto pubblico locale, sta perdendo oltre 2,5 milioni al giorno, tra mancati ricavi sulla vendita dei biglietti e spese vive (carburanti e costi di mantenimento) che deve comunque sostenere per mandare avanti il servizio, seppure a scartamento ridotto da alcuni giorni. Dal 9 marzo, data in cui il governo ha stabilito la chiusura di tutte le attività commerciali, ad eccezione di quelle che forniscono beni di prima necessità, ad oggi, Atac - stando a una stima elaborata da Agenzia Nova – entro la fine di marzo brucerà circa 57,5 milioni di euro, di cui 20,3 milioni soltanto di mancati ricavi sulla vendita dei titoli di viaggio. Nel 2018, anno dell'ultimo bilancio d'esercizio disponibile, Atac ha ricavato oltre 271,8 milioni di euro dalla vendita dei biglietti e abbonamenti: in media più di 22,6 milioni di incassi al mese soltanto dai titoli di viaggio, circa 755 mila euro al giorno. Il trend si è confermato anche a gennaio 2020, quando i ricavi da vendita dei biglietti hanno sfiorato i 22 milioni di euro. Dal 31 gennaio, però, dopo l'accertamento dei due primi casi di persone positive al coronavirus a Roma, sui mezzi pubblici della Capitale si è registrato un progressivo calo del numero di passeggeri, e di turisti soprattutto, che a oggi è stimabile in un mancato traffico di presenze che pesa almeno al 90 per cento sul totale. (segue) (Rer)