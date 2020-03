Coronavirus: Atac a fine marzo avrà perso 57,5 milioni tra mancati ricavi e spese vive (2)

- La perdita per le casse di Atac, stando soltanto all'invenduto dei titoli di viaggi, è stimabile quindi in almeno 20,3 milioni di euro per il mese di marzo: si tratta di circa 656,1 mila euro al giorno che vanno in fumo. A queste perdite vanno aggiunti i costi vivi: l'erogazione di stipendi al personale e i costi di carburante e manutenzioni che servono per far continuare a circolare i mezzi, seppure a servizio ridotto a partire dal 14 marzo scorso. Per quanto riguarda i dipendenti, nel 2018, Atac ha sborsato più di 538,4 milioni di euro, per una spesa media che si assesta attorno ai 44,8 milioni al mese: quindi quasi 1,5 milioni al giorno a marzo, ed è un costo che resta più o meno invariato anche con l'emergenza in corso. Sul fronte delle spese vive, invece, nel 2018 l'azienda capitolina del trasporto pubblico ha fatto fronte a un costo di oltre 131,1 milioni di euro: 83,4 milioni circa per manutenzioni prime, sussidiarie, di consumo e merci; 47,7 milioni circa per i carburanti. (segue) (Rer)