Coronavirus: Atac a fine marzo avrà perso 57,5 milioni tra mancati ricavi e spese vive (3)

- In media il costo vivo giornaliero, tenendo già conto di due mesi di servizio ridotto (luglio e agosto), tra carburanti e altre spese, per Atac si aggira attorno ai 359,1 mila euro. È possibile quindi stimare ad oggi, tra mancati ricavi sui titoli di viaggio (circa 656,6 mila euro/giorno) e costi da sostenere (359,1 mila euro/giorno per le spese vive e 1,5 milioni/giorno per il personale), una perdita di oltre 2,5 milioni al giorno. Dal 9 marzo, data in cui il governo ha stabilito la chiusura di tutte le attività commerciali, meno che quelle che forniscono beni di prima necessità, a fine mese Atac quindi brucerà circa 57,5 milioni di euro. L'azienda capitolina, in questo momento, si trova in regime di concordato preventivo ma vista la straordinarietà della situazione bisognerà in futuro capire quali misure saranno messe in campo per la post emergenza, sia dagli enti locali che dal governo per garantire l'equilibrio economico e finanziario della società. (Rer)