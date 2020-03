Coronavirus: Righini (Fd'I), focolai in ospedali Lazio rischiamo di rimanere senza medici

- Focolai tra il personale sanitario degli ospedali costretto a lavorare senza mascherine e dispositivi di sicurezza al punto che ora il Lazio "rischia di saturarsi come la Lombardia". L'accusa pesante alla giunta di Nicola Zingaretti arriva dal consigliere regionale di Fratelli d'Italia Giancarlo Righini che in una nota scrive: "La Regione Lazio lascia i medici e il personale sanitario soli in prima linea a combattere il coronavirus, l'organizzazione è approssimativa e le informazioni sono scarse: la mancanza di chiare indicazioni ai medici, rimasti disarmati di fronte al contagio, attesta l'inadeguatezza delle misure adottate dalla giunta Zingaretti. In molti reparti di ospedali romani sembra ci siano veri e propri focolai d'infezione. Molti medici specialisti ed infermieri risultano positivi. Avevano chiesto di poter operare in sicurezza, gli è stato risposto che dovevano restare nei reparti ma senza che gli venisse fornita alcuna dotazione protettiva". Una situazione disastrosa che secondo Righini potrebbe portare il Lazio a trovarsi senza "sufficiente personale sanitario per affrontare l'eventuale peggioramento della situazione". (Rer)