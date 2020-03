Coronavirus: De Corato su truffe agli anziani, attenti a falsi operatori sanitari, pronto spot tv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla sicurezza, immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, stigmatizza il tentativo di truffa ad anziani avvenuto a Cogozzo (Mn) da parte di finti operatori sanitari ed annuncia la diffusione di uno spot tv contro questo fenomeno. "Adesso, in piena emergenza Coronavirus - sottolinea De Corato - dei veri e propri delinquenti, fingendosi operatori sanitari, stanno tentando di effettuare dei tamponi spacciandosi come incaricati da enti pubblici. Far leva sulla paura delle persone per mettere a segno furti è un atto meschino e vergognoso. Tornando al caso del mantovano, fortunatamente la vittima si è insospettita ed ha telefonato ai carabinieri. Spero che questi criminali possano essere arrestati e condotti nelle patrie galere". "Per prevenire questi reati ed informare i cittadini - ricorda l'assessore - in Regione Lombardia abbiamo stanziato 600.000 euro per cofinanziare iniziative utili a prevenire e contrastare le truffe agli anziani. Beneficiari di questo stanziamento sono i comuni, le unioni di comuni e le comunità montane". "A breve, inoltre, - conclude De Corato - andranno in onda sulle tv lombarde spot televisivi che invitano i cittadini a non aprire la porta agli sconosciuti. Ringrazio le Polizie locali e le forze dell'ordine e cui chiedo di continuare nella lotta al contrasto delle truffe agli anziani". (com)