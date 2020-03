Moldova: ambasciata Usa, Plahotniuc si trova negli Stati Uniti in attesa di espulsione

- L'imprenditore ed ex leader del Partito democratico della Moldova (Pdm), Vladimir Plahotniuc, si trova sul territorio degli Stati Uniti ed al momento si stanno adottando le misure necessarie per la sua espulsione. Lo ha confermato l'ambasciata degli Stati Uniti a Chisinau all'emittente televisiva moldava "TV8". L’ambasciata ha chiarito che al momento, l’ex deputato democratico è soggetto a procedure amministrative di espulsione. Tali procedure, comprese quelle di controllo giudiziario ammissibili, “possono richiedere periodi significativi di tempo", ha detto il portavoce dell'ambasciata statunitense in Moldova. (segue) (Moc)