Moldova: ambasciata Usa, Plahotniuc si trova negli Stati Uniti in attesa di espulsione (2)

- Nelle scorse settimane, il presidente moldavo, Igor Dodon, ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno confermato che l'imprenditore ed ex leader del Partito democratico della Moldova (Pdm), Vlad Plahotniuc, si trovava negli Usa. "Qualche giorno fa ho parlato con rappresentanti statunitensi, che hanno confermato che Plahotniuc è negli Stati Uniti. In Moldova è stato aperto un procedimento penale a suo carico, le autorità competenti del nostro paese si rivolgeranno ai partner statunitensi nei prossimi giorni per estradarlo in Moldova", ha affermato Dodon. Le autorità moldave avevano già reso noto di volere chiedere ai partner statunitensi l'estradizione dell'ex leader dl Pdm. Plahotniuc ha lasciato il paese nel giugno 2019, dopo la fine del governo dei democratici. (Moc)