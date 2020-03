Energia: Usa, annunciato acquisto primi 30 milioni di barili petrolio per le riserve strategiche

- Il dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti ha annunciato oggi che acquisterà una prima tranche di 30 milioni di barili di petrolio per destinarli al Fondo di riserva strategica di petrolio. La misura, riferisce il dipartimento dell’Energia, è considerata come il primo passo per soddisfare la direttiva del presidente Donald Trump per garantirsi nuove riserve e aiutare i produttori di greggio statunitensi. Nel Fondo di riserva strategica, i cui depositi si trovano in Texas e Louisiana, potranno essere stoccate altri 77 milioni di barili.(Nys)