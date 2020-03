Coronavirus: Cotral perderà almeno 17,6 milioni di euro a marzo, tra mancati ricavi e spese vive

- Negli ultimi venti giorni, a causa dell'emergenza coronavirus, Cotral, azienda regionale del Lazio per il trasporto pubblico, ha perso circa l'83 per cento dei ricavi sulla vendita dei singoli titoli di viaggio per un crollo dell'utenza, in termini di presenze sui bus, che sta tra il 75 e l'80 per cento. La perdita in termini economici, facendo un confronto con le vendite del marzo 2019 e tenendo conto che l'80 per cento dei ricavi di Cotral proviene dalla vendita degli abbonamenti, si aggira finora intorno ai 600 mila euro: la somma arriverà attorno al milione di euro entro la fine del mese. Secondo una stima elaborata da Agenzia Nova, l'azienda a marzo perderà in media circa 33 mila euro al giorno sui biglietti non venduti. A questa perdita vanno aggiunti i costi che Cotral dovrà comunque sostenere per portare avanti il servizio: circa 750 mila euro al giorno. (segue) (Rer)