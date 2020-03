Coronavirus: Cotral perderà almeno 17,6 milioni di euro a marzo, tra mancati ricavi e spese vive (2)

- Sulla base del bilancio d'esercizio 2018, è infatti possibile rilevare che l'azienda regionale ha un costo - che anche nel corso dell'emergenza resterà più o meno invariato - di oltre 12,6 milioni al mese per quanto riguarda il personale, e di poco più di 10 milioni mensili per spese vive, manutenzione e carburante. Nel 2018, il costo totale del personale è stato infatti di oltre 151,8 milioni di euro, mentre le spese alla voce "costi esterni operativi" hanno superato i 120,7 milioni di euro. In linea di massima è stimabile che Cotral, tra personale e spese vive, spenda poco meno di 750 mila euro al giorno per mandare avanti il servizio, che in questo momento è a scartamento ridotto. Ad oggi utilizza il servizio soltanto un 20-25 per cento dell'utenza - che in condizioni di normalità è composta principalmente da studenti e lavoratori pendolari -. La perdita totale per l'azienda regionale è stimabile quindi in poco più di 780 mila euro al giorno (tra invenduto e spese vive, per il mese in corso) e, a fine marzo 2020 i danni economici potranno ammontare - tenendo conto del periodo a partire dal 9 marzo, data del Dpcm che ha bloccato tutte le attività commerciali, tranne che quelle indispensabili - a oltre 17,9 milioni di euro. Bisognerà vedere poi che cosa accadrà ad aprile, nel caso di una proroga delle misure per il contrasto alla diffusione del Covid-19, al momento della vendita degli abbonamenti mensili. (Rer)