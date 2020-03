Libano: senatrice Usa, rilasciato Amir Fakhoury

- Amer Fakhoury, il cittadino libano-statunitense accusato di aver collaborato con Israele, è stato rilasciato dalla autorità di Beirut e sta rientrando negli Stati Uniti. Lo ha annunciato la senatrice Usa Jeanne Shaheen, che ha collaborato con l’avvocato di Fakhoury, in carcere dallo scorso settembre e affetto di un linfoma al quarto stadio. La senatrice ha fatto sapere di aver parlato con l’uomo dopo il suo rilascio. Oggi l’emittente libanese “Lbci” ha riferito che l’uomo era stato trasferito presso la sede dell’ambasciata degli Stati Uniti a Beirut, dopo essere stato messo in libertà. Amer Fakhoury era stato arrestato quasi sei mesi fa dalle autorità libanesi per aver collaborato con l’Esercito del Libano del sud (Els), appoggiato dallo Stato ebraico durante la presenza dell’esercito israeliano del paese dei cedri. La corte ha motivato il rilascio con il fatto che più di dieci anni sono passati dai fatti di cui Fakhoury è stato accusato, nello specifico di tortura in una prigione gestita dall’Els. In occasione della presentazione delle lettere credenziali, la scorsa settimana, il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti a Beirut, Dorothy Shea, aveva discusso con il presidente del Libano, Michel Aoun, dell’arresto di Fakhoury. Secondo fonti libanesi, Shea ne avrebbe chiesto ad Aoun il rilascio. Fakhoury è gravemente malato e attualmente è ricoverato in ospedale in Libano sotto sorveglianza della polizia. (Nys)