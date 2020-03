Coronavirus: Gelmini (FI), Lombardia in ginocchio, restate a casa

- “Convogli dell’esercito in fila, avvolti dal silenzio e dalla desolazione, che come in un corteo funebre portano le bare dei deceduti lombardi fuori dalla Regione per la cremazione. Queste immagini, dure e crude, devono far riflettere tutti noi". Lo scrive sul suo blog Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati in merito all'emergenza Coronavirus. "La Lombardia è in ginocchio. Brescia e Bergamo sono le province più colpite dalla tragedia del Covid-2019. La situazione in tutto il Nord è drammatica e purtroppo può ancora peggiorare. Nonostante ciò vedo ancora troppa gente in giro. Per superare questo momento serve la responsabilità di ciascuno di noi. Ascoltate - conclude Gelmini rivolgendosi ai suoi lettori - gli appelli del presidente Fontana, dell’assessore Gallera, e degli esperti: restate a casa, non uscite per salvaguardare la salute dei più fragili. Insieme ne usciremo”. (Com)