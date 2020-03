Egitto: rilasciati dal carcere 15 attivisti politici

- La Procura suprema della sicurezza dello stato egiziano ha ordinato la liberazione di 15 attivisti politici. Lo ha scritto Tarek Al Awadi, un avvocato specializzato in diritti umani, sui social media. L'elenco dei rilasci annovera Hasan Nafaa, coordinatore dell'Associazione nazionale per il cambiamento; Shadi al Ghazali Harb, attivista per i diritti; Hazem Abdel-Azim, attivista politico; Abdel Aziz el Husseini, vicepresidente del Partito Karama. Tutti sono stati arrestati con accuse a sfondo politico. Da segnalare che l’organizzazione non governativa Human Rights Watch ha chiesto la liberazione dei detenuti politici dalle sovrappopolate infrastrutture carcerarie del paese per il timore della diffusione del nuovo coronavirus. Tuttavia, finora non c'è stato alcun annuncio ufficiale al riguardo da parte delle autorità. (Cae)