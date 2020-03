Coronavirus: Menna, ospedale veterinario di Napoli chiuso fino al 10 aprile

- L'assessore Lucia Francesca Menna con delega alla Salute del Comune di Napoli ha reso noto che, in ottemperanza alle disposizioni ministeriali e regionali in materia di sanità pubblica veterinaria dettate per fronteggiare il contagio interumano da Covid–19, è stato disposta dall'Asl Veterinaria la chiusura al pubblico del presidio ospedaliero Veterinaio sino al 10 aprile. In una nota le attività che sono state individuate quali procrastinabili e quindi sospese: "anagrafe canina e applicazione di microchip, rilascio di certificazioni sanitarie e/o passaport per animali da compagnia salvo il caso di imminente, inderogabile e comprovata partenza, accertata mediante esibizione del titolo reale di viaggio, movimentazioni anagrafiche (assicurate solo ed esclusivamente mediante utiliizzo di posta elettronica) e sterilizzazione programmate dei gatti afferenti a colonie feline censite".(Ren)