Venezuela: Russia, rifiuto Fmi di inviare aiuti per emergenza coronavirus è decisione ipocrita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione del Fondo monetario internazionale (Fmi) di respingere la richiesta del Venezuela di un pacchetto di aiuti di emergenza da 5 miliardi di dollari per combattere è un’ipocrisia. È quanto dichiarato dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, nel corso di un briefing con la stampa. "La popolazione venezuelana ha chiesto aiuto in un momento in cui ne aveva chiaramente bisogno, così come molti altri paesi. Tutto ciò accade tra le continue dichiarazioni dei funzionari statunitensi sulla loro intenzione di inasprire le sanzioni nei confronti del Venezuela. Stanno anche discutendo della possibilità di imporre un blocco marittimo del paese, che è, a nostro avviso, sarebbe assolutamente inammissibile”, ha detto la portavoce. “I cittadini venezuelani stanno soffrendo a causa di queste politiche. Questo è un tipico esempio di ipocrisia”, ha aggiunto Zakharova. Fonti dell'organismo rilanciate dai media internazionali hanno fatto sapere che il "Fondo non è in condizione di considerare la richiesta" anche perché, al momento "non c'è chiarezza" sul riconoscimento del governo Maduro da parte della comunità internazionale. (segue) (Rum)