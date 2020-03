Venezuela: Russia, rifiuto Fmi di inviare aiuti per emergenza coronavirus è decisione ipocrita (2)

- Il Venezuela, apprende "Agenzia Nova", rivendica la legittimità della richiesta in base a diversi argomenti. Gli aiuti sarebbero legati alla promessa di fondi per l'emergenza sanitaria che Georgeva aveva fatto a inizio marzo ai paesi in difficoltà economiche. Fondi - noti come "Rapid financing instrument" (Rfi) - non legati al meccanismo di revisione dei conti che l'Fmi applica per i prestiti, ai sensi del noto "articolo IV". Caracas ricorda inoltre che tra le condizioni poste all'attivazione dello strumento ci sono i cali nei prezzi delle commodities, petrolio in primis, con le conseguenti - e attuali - ricadute sulle finanze statali. Il governo venezuelano torna a valutare questa richiesta come prova per la comunità internazionale di mostrare l'impegno solidale con il paese. (segue) (Rum)