Paraguay: coronavirus, nessun nuovo contagio ma governo invita a "non abbassare la guardia"

- Le autorità sanitarie del Paraguay hanno rivolto un appello alla cittadinanza a "non abbassare la guardia", nonostante non sia stato registrato alcun nuovo caso di contagio da nuovo coronavirus nell'ultimo bollettino ufficiale. Si mantiene quindi a 11 il totale dei casi di contagio confermati da Covid-19, solo quattro dei quali con sintomi e ricoverati in ospedale. Attualmente il governo ha decretato l'emergenza sanitaria in tutto il paese, con obbligo di rispetto del coprifuoco notturno a partire dalle 20. Frontiere aeree e terrestri chiuse con solo un 30 per cento dei posti di confine aperti per il rimpatrio esclusivamente di connazionali e stranieri residenti. Scuole chiuse ed eventi pubblici sospesi inoltre per 15 giorni. Dal 13 marzo sono stati interrotti tutti i voli dall'Europa e imposto l'isolamento obbligatorio per chi viene dalla zona Ue. (segue) (Abu)