Paraguay: coronavirus, nessun nuovo contagio ma governo invita a "non abbassare la guardia" (2)

- La diffusione del nuovo coronavirus in America latina ha portato i vari governi della regione a varare misure sempre più stringenti sui movimenti e sul controllo sociale, e a gettare le basi per arginare gli effetti della attesa crisi. In Messico si contano ad oggi 118 casi di contagio, quattro dei quali sono considerati guariti, e un morto. Il governo prepara il paese ad affrontare una campagna "di almeno dodici settimane", ma non ha finora disposto particolari restrizioni ai viaggi. Le autorità sanitarie di Panama registrano ad oggi 109 casi confermati e un decesso. Il presidente Laurentino Cortizo, sospende i limiti di deficit fiscale imposti dalla legge e vara un coprifuoco dalle 21 alle 5. Cuba ha riportato undici casi di contagio, e un morto, un turista italiano di 61 anni. (segue) (Abu)