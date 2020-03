Paraguay: coronavirus, nessun nuovo contagio ma governo invita a "non abbassare la guardia" (3)

- Alla Costa Rica, con 69 casi confermati e un morto, va il primato di aver registrato il primo caso in America Centrale. Chiuse le scuole e le frontiere fino a metà aprile, forze armate spiegate al confine con il Nicaragua. In Guatemala, sei contagi e un morto, il presidente Alejandro Giammattei ha imposto uno stop alle attività di massa, freni all'ingresso di stranieri e al trasporto locale. Cancellati i voli per il rimpatrio dei migranti dagli Usa. Stato di emergenza nazionale anche nella Repubblica Dominicana, dove ad oggi si contano 34 contagi e due morti. Il virus viene certificato in El Salvador solo il 18 marzo ma il presidente Nayib Bukele aveva già messo il paese in "quarantena" chiudendo tutte le scuole e vietando l'ingresso ai non residenti in El Salvador, ad eccezione dei diplomatici accreditati. Frontiere blindate e controllo degli assembramenti con l'impiego di duemila militari. In Honduras, con dodici casi, vige la quarantena obbligatoria a tutti i viaggiatori in arrivo dai paesi a rischio, il coprifuoco nazionale e l'isolamento in alcune zone. (segue) (Abu)