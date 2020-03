Paraguay: coronavirus, nessun nuovo contagio ma governo invita a "non abbassare la guardia" (4)

- La Colombia - che ad oggi conta 102 casi di contagio, di cui uno guarito – entra dal 20 marzo in stato di emergenza nazionale: isolamento domiciliare per gli over 70, ampliamento di piani sociali e agevolazioni fiscali per imprese. Il governo ha chiuso le frontiere terrestri, marittime e fluviali, con il solo passaggio consentito alle merci, e ha chiuso i cieli ai voli internazionali per i prossimi 30 giorni. In Venezuela, che denuncia 36 casi di contagio, vige lo stato di "emergenza permanente" su tutto il territorio nazionale, con 12mila tra agenti, medici, pompieri e volontari in campo per applicare le misure preventive e cautelari. Caracas chiede coordinamento con la Colombia e sollecita la rimozione delle sanzioni Usa. Il governo Maduro ha anche sollecitato, senza al momento ottenere risposte ufficiali, un intervento del Fondo monetario internazionale (Fmi). (segue) (Abu)