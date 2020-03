Paraguay: coronavirus, nessun nuovo contagio ma governo invita a "non abbassare la guardia" (6)

- Il Brasile, dove è stato confermato il primo caso nella regione, si conferma ad oggi il paese più colpito, con centinaia di casi confermati e almeno quattro pazienti morti. Il presidente Jair Bolsonaro, che denuncia "esagerazioni" da parte della stampa, ha disposto alcune misure di restrizioni puntuali ma non un piano complessivo di "emergenza" come fatto da altri paesi della regione. Stato di emergenza anche in Perù, dove si conta un totale di 155 casi. Il presidente Martin Vizcarra chiude le frontiere, e impone 15 giorni di quarantena obbligatoria a tutta la popolazione. Rimangono possibili i "movimenti di merci e la produzione di farmaci e di beni di prima necessità". (segue) (Abu)