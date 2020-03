Speciale difesa: Perù, coronavirus, presidente Vizcarra annuncia coprifuoco notturno

- Il presidente del Perù, Martin Vizcarra, ha annunciato il coprifuoco notturno dalle 20 alle 5 del mattino, a partire da ieri, nel quadro delle misure adottare per arginare la diffusione del coronavirus nel paese. Parlando in conferenza stampa il capo dello stato ha dichiarato che la misura è stata presa perché c’è una piccola percentuale di persone che non rispetta le restrizioni imposte dallo stato di emergenza, e stanno per questo “giocando con la loro salute e con quella dei peruviani”. “La maggioranza delle persone resta in casa, ma altri no. Le forze armate e la polizia nazionale del Perù saranno incaricate di fare rispettare rigorosamente questa misura, che non sarà valida solo per Lima, ma a livello nazionale”, ha detto Vizcarra. Il ministero della Salute peruviano ha portato a 145 il numero dei contagi confermati. Lo scorso 16 marzo il governo peruviano ha decretato lo stato di emergenza per 15 giorni, nel tentativo di contenere la diffusione del coronavirus nel paese. Il decreto prevede la restrizione dei diritti costituzionali relativi a libertà e sicurezza personali, inviolabilità del domicilio, libertà di riunione e transito nel territorio nazionale. La misura prevede anche la sospensione del trasporto internazionale di passeggeri per via aerea, marittima e terrestre, mentre potranno continuare a transitare le merci. Si dispone inoltre la chiusura dei negozi, ad eccezione di farmacie, banche e attività legate a generi di prima necessità e viene ridotto del 50 per cento il trasporto pubblico. (Mec)