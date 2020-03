Speciale difesa: coronavirus, ministro tedesco prepara maggiore mobilitazione riservisti

- Il ministro della Difesa tedesco, la presidente dimissionaria dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) Annegret Kramp-Karrenbauer, sta preparando le Forze armate della Germania (Bundeswehr) a una maggiore mobilitazione della riserva da impiegare nella gestione dell'emergenza per la pandemia di nuovo coronavirus. Come riferisce oggi il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitugn”, Kramp-Karrenbauer ha affermato nell'ordine del giorno diramato alla Budnesweher che “le inestimabili capacità della riserva dovrebbero ora essere utilizzate in modo ragionevole” per far fronte all'emergenza coronavirus. Se necessario, la Bundeswehr potrà condurre anche “operazioni per mantenere l'ordine e la sicurezza”. (Res)