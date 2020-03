Speciale difesa: ministero francese fornisce 5 milioni di maschere per crisi coronavirus

- Il ministero della Difesa francese consegna al ministero della Salute 5 milioni di maschere chirurgiche provenienti dalle sue riserve che verranno utilizzate durante la crisi provocata dal nuovo coronavirus. Lo riferisce il quotidiano francese “Le Figaro”, riportando un annuncio fatto dal ministro della Difesa, Florence Parly, su Twitter. “Ogni sforzo conta”, ha scritto Parly. La Direzione generale dell'armamento “dispone di un dipartimento specializzato nel settore della protezione nucleare, radiologica, biologica e chimica. Le sue squadre lavorano per testare ogni sorta di maschere che potrebbero costituire delle alternative alle maschere utilizzate in questo momento”, ha detto il ministro in un'intervista al quotidiano “Le Parisien”. (Res)