Speciale difesa: Spagna,1.820 membri delle forze armate spagnole schierati contro il coronavirus

- Le forze armate spagnole hanno già dispiegato 1820 uomini in diverse aree della Spagna, circa 28 città, al fine di contrastare la diffusione del nuovo coronavirus. I numeri sono stati confermati dal capo dello Stato maggiore della Difesa (Jemad), il generale Miguel Ángel Villarroya. Le unità sono responsabili dello svolgimento di attività di ricognizione, monitoraggio e disinfezione delle infrastrutture critiche come stazioni ferroviarie, autobus, aree portuali, ospedali e centri sanitari, edifici istituzionali, aree commerciali e delle strade principali. Svolgono anche compiti informativi e di sensibilizzazione della popolazione per evitare gli assembramenti. Come riferisce il sito specializzato "Defensa", "è in fase di studio una richiesta del ministero della Salute per possibili rinforzi dell'assistenza sanitaria a Melilla". Il ministero guidato da Margarita Robles ha anche ricevuto una richiesta dal ministero dell'Interno per la disinfezione dei centri di controllo della Direzione generale del Traffico a Madrid, Malaga, Valladolid, Valencia, Siviglia, Coruña e Palma. (Res)