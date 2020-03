Speciale difesa: coronavirus, 500mila tamponi trasferiti da base Aviano negli Usa

- Un aereo da trasporto tattico C-17 Globemaster III dell'aeronautica degli Stati Uniti (Usaf) ha trasferito un carico di 500 mila tamponi per effettuare test del nuovo coronavirus dalla base aerea di Aviano, in Friuli-Venezia Giulia, negli Stati Uniti. Lo ha annunciato l’Usaf. “Il 17 marzo, il Comando per la mobilità aerea ha trasportato un carico di 13 pellet di rifornimenti per i test sulla Covid-19 a bordo di un C-17 Globemaster III dalla base aerea di Aviano, in Italia, a quella della Guardia nazionale di Memphis, cui è assegnato il 164mo stormo per i ponti aerei”, ha riferito l’Usaf in un comunicato. Nel testo, si legge inoltre che “il Comando per la mobilità aerea è pronto a sostenere ulteriori richieste di consegna di forniture per il Covid-19 nelle prossime settimane”. All’arrivo a Memphis, il carico di tamponi è stato distribuito tramite corriere espresso sul territorio degli Usa. L’Usaf non ha risposto alle domande in merito alla provenienza dei tamponi trasportati. (Res)