Coronavirus: Cisl, a Bergamo e provincia 80mila lavoratori colpiti da crisi provocata da Covid-19

- Sono già più di 80mila i lavoratori coinvolti nelle diverse misure che centinaia di aziende hanno deciso di adottare per arginare la crisi “coronavirus” che si è abbattuta sulla provincia di Bergamo. Lo comunica una nota della Cisl diffusa oggi in cui viene comunicato che nel giro di due settimane, fabbriche, centri commerciali, autosaloni, cooperative hanno attuato misure a volte drastiche: il 25/30 per cento della “normale” forza lavoro di commercio e della case di riposo è in malattia. Nel metalmeccanico, due fabbriche su 3 sono ferme, per circa 20mila lavoratori coinvolti. Si stanno attuando misure dettate dall’emergenza: dalla chiusura temporanea (per sanificazione e attrezzamento dedicato) alla fermata, dallo smaltimento ferie allo smart working. L’emergenza ha toccato anche l’industria alimentare: alla Sanpellegrino lavorano 2 linee su 11, e circa 500 lavoratori del settore sono a casa in malattia. In Edilizia, hanno chiuso 30 aziende per circa tremila lavoratori. Gli impiegati delle grandi aziende tessili sono in Smart working. Per la produzione è un po’ più dura. Diverse aziende sono già chiuse, come Albini. Nel “Gomma-plastica” è uguale. Le aziende chimiche al contrario stanno quasi tutte lavorando, con poche eccezioni. Stanno arrivando in queste ore molte richieste di Cigo per la parte produttiva, come per tutto il gruppo Radici. (segue) (Com)