Coronavirus: Cisl, a Bergamo e provincia 80mila lavoratori colpiti da crisi provocata da Covid-19 (2)

- Situazione al limite anche nelle aziende di grafici e cartai, con circa 3500 lavoratori coinvolti. Qui, nelle aziende è sempre più difficile lavorare in sicurezza e non sempre i dpi forniti dalle aziende bastano a placare la paura del contagio. Nel turismo (con bar e ristoranti chiusi), oltre 30mila lavoratori sono senza lavoro e in attesa di ammortizzatori sociali. “Con l'entrata in vigore del decreto legge "Cura Italia", la parte che riguarda la sospensione dal lavoro dovuta all'emergenza sanitaria Covid-19 diviene più chiara, e pertanto vengono 'coperti' tutti i lavoratori che con il vecchio decreto restavano sprovvisti”, afferma Danilo Mazzola, segretario CISL Bergamo. “Gli stanziamenti economici previsti pari a 25 miliardi sono importanti – prosegue Mazzola - e vanno a potenziare la sanità e il sostegno al reddito delle famiglie dei lavoratori e delle imprese. Sarà necessario un attento monitoraggio, per fare in modo che le risorse vengano messe a disposizione con precedenza alle Province e Regioni che oggi vivono l’emergenza in modo più pesante, visto il numero di contagi e purtroppo dei deceduti che hanno coinvolto la nostra provincia negli ultimi giorni. Inoltre andrà tenuta in considerazione l’evolversi dell’emergenza sanitaria, per poter sostenere con provvedimenti aggiuntivi l’allungarsi dell’epidemia in tutto il paese”. (Com)