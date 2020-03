Coronavirus: Palumbo (Pd), comune Roma acceleri su sanificazione uffici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La giunta comunale acceleri sulla sanificazione di tutte le strutture e gli uffici comunali. È quanto mai necessario agire il prima possibile sull'igienizzazione degli ambienti, anche in considerazione dei casi di dipendenti comunali risultati positivi". Lo dichiara in una nota il consigliere comunale Pd Marco Palumbo. "Al momento, anche visto lo smart working diffuso tra il personale di Roma Capitale che ha svuotato gli uffici, la maggioranza non ha più scuse per predisporre interventi mirati e ad ampio raggio. È bene ricordare che la Regione ha provveduto alla sanificazione di tutti gli uffici da più di una settimana. Il Comune provveda a fare quanto di sua competenza, approfitti di questo fine settimana", conclude Palumbo.(Com)