Kosovo: crisi di governo, Osmani non sostiene mozione di sfiducia contro Kurti

- Il presidente del parlamento del Kosovo, Vjosa Osmani, sembra opporsi alla decisione del suo partito, la Lega democratica del Kosovo (Ldk), di chiedere una mozione di sfiducia contro il premier Albin Kurti. Secondo i media del Kosovo, anche nella riunione del consiglio direttivo del Ldk, Osmani e il ministro delle Infrastrutture Lumir Abdixhiku, avrebbero votato contro. Per ribadire la propria posizione, il presidente del parlamento ha scelto di fare "like" a un post su Twitter dell'europarlamentare Viola von Carmon Taubadel, relatore per il Kosovo, la quale si è detta preoccupata della decisione della Ldk di presentare una mozione di sfiducia contro il premier Kurti. A suo parere, se ciò dovesse avvenire allora "sarebbe una catastrofe, non solo per il Kosovo ma anche per la regione", ha scritto Taubadel in un post su Twitter. Il gruppo parlamentare della Ldk si è riunito intanto per avviare le procedure per la mozione di sfiducia, mentre secondo i media del Kosovo il leader della Ldk avrebbe avviato i contatti con i partiti di opposizione. (segue) (Kop)