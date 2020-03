Kosovo: crisi di governo, Osmani non sostiene mozione di sfiducia contro Kurti (2)

- L'europarlamentare Taubadel, relatore per il Kosovo, si è detta preoccupata della decisione dell'Ldk, principale alleato di governo del Movimento Vetevendosje, di presentare una mozione di sfiducia contro il premier Kurti. A suo parere, se ciò dovesse avvenire allora "sarebbe una catastrofe, non solo per il Kosovo ma anche per la regione", ha scritto Taubadel in un post su Twitter. A provocare la spaccatura della coalizione di governo a Pristina è stata la decisione di Kurti di rimuovere dall'incarico il ministro dell'Interno, Agim Veliu, a seguito di alcuni suoi commenti pubblici sulla situazione venutasi a creare dalla pandemia del coronavirus. (Kop)