Coronavirus: Anelli (Lega), tutti al lavoro per realizzare ospedale Bergamo

- “Al di là del tono, probabilmente un po’ ruvido, usato da Gallera, resta la sostanza, ovvero che i sindaci e in particolare Giorgio Gori sono in costante e stretto collegamento con Regione Lombardia, direttamente con il Presidente Attilio Fontana e l’assessore Giulio Gallera”. Così Roberto Anelli, capogruppo della Lega in Consiglio Regionale, risponde agli esponenti del Pd in merito al progetto dell’ospedale da campo a Bergamo destinato ai pazienti affetti da Coronavirus. “D’altra parte – prosegue Anelli - non c’è solo il sindaco Gori al lavoro sul progetto dell’ospedale a Bergamo per i pazienti affetti da Coronavirus. Tutti i consiglieri regionali e tutti i parlamentari di Bergamo e provincia si stanno interessando affinché l’ospedale si realizzi al più presto”. L’ospedale da campo di Bergamo "resta una priorità e su questo non c’è alcun dubbio. È stato però necessario, proprio al fine di concretizzare il progetto e come ha confermato il presidente Fontana, un breve periodo di tempo per riuscire nell’impresa di recuperare le risorse umane indispensabili per avviare questo percorso. Di questo Gori era al corrente e pertanto l’uscita 'social' del sindaco di Bergamo è stata quantomeno affrettata. Sono bellissimi i tentativi di dare degli 'scoop' ma collaborare tutti in una unica direzione in questi momenti non è una scelta ma un obbligo”. (Com)