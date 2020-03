Russia: aeroporto di Mosca Sheremetyevo chiuderà i terminal E e C dal 20 marzo

- L’aeroporto di Mosca Sheremetyevo chiuderà i terminal E e C dal 20 marzo. Lo ha annunciato il vicedirettore generale dello scalo, Dmitrij Kajgorodov, all'emittente televisiva "Rossija 24". Secondo Kajgorodov, tutti i voli in arrivo e in partenza dai due terminal chiusi saranno trasferiti a terminal D e F. Le due sezioni sono adibite per gestire i voli internazionali in arrivo e in partenza dall’aeroporto della capitale russa. Dato le misure restrittive imposte per fronteggiare l’emergenza del coronavirus è stato deciso di sospendere le attività nei due terminal.(Rum)