Usa: coronavirus, Gm e Ford valutano se convertire fabbriche per produzione ventilatori

- General Motors e Ford stanno studiando la possibilità di impiegare i propri impianti di produzione automobilistica per sostenere il processo di fabbricazione di ventilatori e altre attrezzature mediche, nel contesto della pandemia di coronavirus che si sta diffondendo in tutta la nazione. L'amministratore delegato di Gm, Mary Barra, ha parlato con l'amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, in merito alla decisione della casa automobilistica di sospendere la produzione, come ha dichiarato la società in una nota. L'ad Barra "ha anche indicato che Gm sta lavorando per aiutare a trovare soluzioni per la nazione in questo momento difficile e si è offerto di aiutare, e stiamo già studiando come possiamo potenzialmente sostenere la produzione di attrezzature mediche come i ventilatori", si legge nella nota. Anche Ford ha confermato che la società ha avuto discussioni preliminari con il governo e sta esaminando la fattibilità della produzione di attrezzature mediche. (Nys)