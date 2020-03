Coronavirus: Mussolini (con Giorgia), Raggi chieda immediato intervento Esercito per garantire rispetto direttive

- Presidiare il territorio affinché vengano rispettate le direttive messe in campo dal Governo e sia garantita la sicurezza della città è nell'interesse di tutti ci cittadini. Lo chiede, in una nota, Rachele Mussolini, consigliere comunale della lista civica Con Giorgia e vice presidente della commissione Controllo, garanzia e trasparenza di Roma Capitale. "Questa misura va adottata subito - aggiunge - se necessario anche attraverso un'immediata presenza dell'Esercito nelle strade di Roma. Proprio per questo motivo ho chiesto al Sindaco di sollecitare, anche per il territorio capitolino, l'intervento di uomini e mezzi delle Forze Armate da impiegare, in accordo con Prefettura e Questura di Roma, per la repressione dei reati e per scongiurare episodi come quelli che, ad esempio, si stanno verificando ultimamente ai danni di farmacie prese d'assalto derubate in alcune zone della nostra città. È immenso il contributo che donne e uomini in divisa possono dare in giorni come questi in cui si sta facendo di tutto per contribuire a limitare il diffondersi del virus e cercare di arginare le drammatiche conseguenze che questo comporta. C'è, infatti, ancora troppa gente che si permette di ignorare i divieti, mettendo a repentaglio, oltre che la propria, anche la salute di tutti gli altri. Gli esempi sono sotto gli occhi di tutti: extracomunitari privi di alcuna protezione e che non mantengono le distanze di sicurezza, i rovistatori di cassonetti, ma anche sportivi e runner che, con i loro comportamenti, rischiano di vanificare gli sforzi messi in campo per contrastare l'emergenza in atto. Questi atteggiamenti, che tra l'altro mancano profondamente di rispetto ai malati e a chi sta in prima linea per combattere questa terribile pandemia, non possono più essere né sottovalutati né tollerati. Stare a casa deve valere per tutti: nessuno escluso. Ben venga, dunque, anche un maggior rigore, se serve a rispettare le regole". (Com)